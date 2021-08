Eindelijk hoop voor d’Alburcht: plannen voor renovatie in de maak

Sport- en cultuurminnend Aalburg sprong in december 1999 een gat in de lucht. Eindelijk konden de deuren van multifunctioneel centrum d’Alburcht worden geopend. Een lang gekoesterde wens, een heuse sporthal met daaraan gekoppeld een zalencentrum, ging in vervulling.

Een sporthal, een zalencentrum en een foyer floreren en voldoen jaren achtereen aan de Aalburgse behoeften op sport en cultureel gebied. Maar dan volgt 2018. Er wordt besloten een gedeelte van d’Alburcht om te bouwen tot gezondheidscentrum. Het zalencentrum wordt er voor opgeofferd. Een move die niet overal de handen op elkaar krijgt. Alleen de sporthal en de foyer blijven intact. Het toenmalige bestuur betreurt dit en stapt op 11 februari 2018 op. Ambtenaren van de gemeente vormen tijdelijk het bestuur.

Renovatie

d’Alburcht gaat zonder zalencentrum verder. Het Gezondheidscentrum wordt er aangeplakt maar de hoognodige renovatie van het bestaande gedeelte wordt nooit uitgevoerd. Na de fusie van de drie gemeenten lijkt het dossier zelfs diep in een la beland te zijn. Ondertussen regent het afzeggingen van beoogde bestuurders.

Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen (WIK) trekt een paar keer aan de bel. WIK wil graag een echte turnhal aan de andere kant van het gebouw. Vanuit de kant van de gemeente blijft het stroperig. Ondertussen wordt er wel gesport, gebiljart en is er wekelijks een kerkdienst in de foyer.

Doorn in het oog

Voor veel Wijk en Aalburgers is het een doorn in het oog als ze zien hoe ondertussen het MFC verpaupert. Maar sinds een paar weken is er een kentering. Enkele raadsleden, vooral met een Aalburgs raadsverleden zijn wakker geschud. Wethouder Shah Sheikkariem staat te popelen om de kar te gaan trekken. ,,Het proces heeft veel te lang stilgelegen. Ja waardoor? Ik denk vooral door de drukte bij het ambtenarenapparaat en ook bestuurlijk had het geen prioriteit”, zeg Sheikkariem.

,,Gelukkig heeft de raad dat ook ingezien. Voor het proces hebben we professionele ondersteuning nodig. Er is nu budget beschikbaar gesteld. Er komt een externe projectleider. Alles wordt in kaart gebracht. Ook de turnhal. We gaan gesprekken voeren met belanghebbenden zoals de verenigingen, de kerk en natuurlijk met het Willem van Oranje College dat ook gebruik maakt van het centrum.”

Ruimte voor concert

Door de bouw van het gezondheidscentrum werden twee zalen opgeofferd. Ruimte voor een concert of een andere niet sportactiviteit ontbreekt nu in het tweelingdorp met meer dan zesduizend inwoners. Wethouder Sheikkariem neemt dit mee in het onderzoek, zegt hij. ,,Kijken wat de behoefte is. Voor welke functie of voor welk doel”, belooft hij. De renovatie staat niet op zichzelf. ,,De bedoeling is ook gelijk te verduurzamen.”

Tussentijds wordt er ook gekeken of er een nieuw stichtingsbestuur kan komen. De gedachte is om een bestuur te vormen uit afgevaardigden van de verenigingen en andere instanties die gebruikmaken van het centrum. De verwachting is dat voor het eind van het jaar over alles een visie kan worden opgelepeld. ,,Zodat de raad kan meedenken”, zegt Sheikkariem.