Eindelijk kan de Oranjefan weer naar kroeg of terras, maar wel graag op afstand juichen

Coronahond­jes nog niet de dupe van versoepe­lin­gen, maar wat niet is kan nog komen

21 juni DE LANGSTRAAT - Toen de lockdown en met name de avondklok zich aandiende, ontstond er een run op honden. De maatregelen zijn beduidend versoepeld. Gaan de coronahonden en andere gezelschapsdieren daar de dupe van worden, zoals in sommige asiels in het land het geval is? Nee, maar beter gezegd: nog niet.