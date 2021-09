Eindelijk, ook Fata Morgana heeft nu z’n making of: ‘En we zijn nog lang niet Efteling-moe’

Altena opent deuren tijdens Open Monumenten­dag: ‘Het is echt een parel’

12 september ALTENA - In de buurt van Altena was er tijdens de Open Monumentendag van afgelopen zaterdag veel te bezoeken. Niet alleen de watertoren van Uppel was open, ook andere trekpleisters in de buurt konden op veel belangstelling rekenen. ,,Het verrast me, dat er zo vroeg al veel bezoek is.”