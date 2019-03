Eindelijk uitspraak in zaak over dodelijk bedrijfsongeval in Waalwijk: excuses aan nabestaanden

WAALWIJK - De 53-jarige directeur-eigenaar van het meststoffenbedrijf in Waalwijk hangt nog altijd een straf boven het hoofd voor het bedrijfsongeval met twee dodelijke slachtoffers op 11 september 2014. De rechter doet over twee weken uitspraak. Het is alweer ruim 4,5 jaar geleden dat de 54-jarige Jan Verbeek uit Waalwijk en 22-jarige Geert den Dekker uit Andel werden bedolven onder een muur.