Eindelijk: Vrijliggend fietspad Tuinbouwweg gaat er komen

Er wordt al jaren over gepraat, het stond in het coalitieprogramma, maar nu gaat het vrijliggend fietspad tussen Elshout en Nieuwkuijk er toch echt komen. Het geld is er, maar er wordt nog wel gepraat met belanghebbenden.

Hij houdt een slag om de arm, maar ergens in 2021 moet dat zo vurig gewenste vrijliggend fietspad langs de tuinbouw er toch echt liggen, denkt verkeerswethouder Kees van Bokhoven. ,,Er gaat heel veel schooljeugd over die weg, veel ouderen ook op E-bikes. Maar tegelijkertijd is er veel vrachtverkeer bij al die tuinbouwbedrijven, met en in- en uitritten. Mensen ervaren dit als een onveilige fietsroute.”

De noodzaak van het fietspad is dus al jaren duidelijk, maar dan moet je daar wel de ruimte voor hebben. Die is gevonden aan de zuidkant van de weg. ,,Dat betekent wel dat je van een aantal bedrijven en woningen een stuk van de voortuin nodig hebt.”

Het pad komt te liggen tussen de rotonde van de Abt van Engelenlaan in Nieuwkuijk en de d’Oultremontweg in Elshout, waar het aansluit op het vrijliggend fietspad dat daar al ligt. ,,We leggen het nieuwe fietspad grotendeels aan áchter de bomenrij die langs de weg staat.”

Toch zullen er bomen moeten sneuvelen

Daarmee ligt het pad op een gerieflijke afstand van een meter of vijf van de rijweg. Deze keuze voorkomt ook dat de beeldbepalende laanbomen massaal gekapt moeten worden; ze behoren tot de hoofdgroenstructuur en zijn belangrijk voor vleermuizen die in het gebied leven. Toch zullen er bomen sneuvelen, bijvoorbeeld voor opritten.

Ter hoogte van de twee viaducten onder de N267 door zal het fietspad van de Tuinbouwweg noodgedwongen vlak langs de rijweg komen te liggen. Er is domweg te weinig ruimte bij de viaducten op de achtergrond, en de gemeente wil de beuken links ook graag behouden.

Overigens zijn er wel degelijk knelpunten. Vlak voor het viaduct van de N267 richting Wijk en Aalburg/Heusden staan een aantal waardevolle beuken. ,,Daar moeten we het fietspad dichter tegen de rijweg aan leggen. Ook de schuine wanden van de twee viaducten van de N267 vormen een flessenhals. Daar zullen we waarschijnlijk iets mee moeten, dat zullen we met de provincie moeten bespreken. Da’s wel een dure grap. Maar we zetten daar niet zomaar een shovel tegenaan.”

Met alle betrokken bedrijven en bewoners is inmiddels gesproken. ,,We hebben gevraagd ‘hoe zitten jullie in de wedstrijd’. Het is niet dat we er al met iedereen al uit zijn”, zegt Van Bokhoven. ,,Mensen hebben eventueel eigen wensen die ze willen uitonderhandelen.”

Weerstand

De verwachting is dat niet overal een afstand vijf meter tot de rijweg haalbaar is, voor sommige belanghebbenden is dat een te grote hap uit hun perceel. Doorduwen zou alleen leiden tot weerstand bij grondeigenaren, is de redenatie van Van Bokhoven, met hoge investeringen en zelfs onteigeningsprocedures als gevolg. ,,Als je er met mensen uitkomt, heb je ook minder problemen met het bestemmingsplan.”

Het nieuwe fietspad zal aansluiten op het pad dat al langs de d'Oultemontweg in Elshout ligt. Het loopt aan de zuidkant, op de foto links.

1,6 miljoen

Een wijziging van de bestemming van de benodigde grond in ‘verkeer’ is een van de eerste stappen, die de gemeente gaat nemen. Voor een voorontwerpbestemmingsplan trekt Van Bokhoven 145.000 euro uit. ,,Wellicht komen we in aanmerking voor subsidies van de provincie. Dan moet je ook een plan hebben.”

Voor het nieuwe fietspad is nu 1,6 miljoen euro beschikbaar.