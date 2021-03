Eindelijk weer klassikaal les in Waalwijk, maar wel met galm en een glas-in-loodraam

Stan van der Kolk, havo-4-leerling van het Dr. Mollercollege in Waalwijk, mocht gisteren weer naar school. De start was letterlijk en figuurlijk beroerd voor de zestienjarige puber uit Eethen. Ketting eraf, moest hij de fiets van zijn moeder pakken. Niet aangepast aan zijn postuur, schooltas op de rug, harken om in Waalwijk te komen. Maar de locatie waar Stan les krijgt, maakt heel veel goed. Niet in zijn vertrouwde lokalen, maar zijn klas is uitgeweken naar de protestantse kerk aan de Ambrosiusweg. ,,Nieuwe gebouwen, ik ben altijd nieuwsgierig hoe ze er uitzien. Deze kerk mag ik wel, vooral dat glas-in-loodraam. Heel mooi is dat. Heb ik nog iets om naar te kijken als het saai wordt.”