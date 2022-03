Eindelijk weer Pleinfestival in Kaatsheuvel: organisatie belooft ‘iets heel nieuws’

KAATSHEUVEL - Na twee jaar afgelasting, kan het nu weer in de agenda: het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Eind mei vier dagen lang. De organisatie kan niet wachten: ,,Iedereen staat te popelen. En op donderdagavond gaan we ook nog eens iets heel nieuws doen. Nog nooit vertoond in Kaatsheuvel.”

Voorzitter Joost van der Wouw weet hoe hij zijn Pleinfestival moet verkopen. Nee, hij kan écht nog niks zeggen over die ‘geweldige donderdagavond’ die Kaatsheuvel te wachten staat. ,,Maar het is in ieder geval iets waarop iedereen zich kan verheugen.”

Tent voor 1500 mensen

Zich verheugen doet Van de Wouw zeker. ,,Twee jaar corona, daar kon niemand iets aan doen. Maar het zorgde er wel voor dat een aantal mensen in mei verdoofd over het Anton Pieckplein liep. Met het idee: hier had ons mooie festival kunnen staan’.”

Dit jaar gaat het Pleinfestival weer los. ,,Tenminste, het lijkt me sterk dat het straks weer niet door mag gaan", zegt Van de Wouw. ,,We zetten een mooie tent neer met plek voor 1500 mensen. Het beleid is nu dat als we de tent aan drie kanten open laten, niemand een QR-code nodig heeft.”

Alle dagen gratis

Het Pleinfestival heeft plaats van 19 tot en met 22 mei. ,,Van donderdag tot en met zondag. Alle dagen gratis en met activiteiten voor alle leeftijden.”

Donderdagmiddag is er een goochelaar voor kinderen tot 8 jaar. Vrijdag een discoshow voor de jeugd. Zaterdag is het overdag knutselen voor kinderen vanaf 8 jaar met in de avond het meezingfestijn. Zondag is het tijd voor de traditionele braderie en de bandstrijd.

Voor de braderie in de Hoofdstraat en de Peperstraat is veel animo, weet Van de Wouw. ,,We merken dat ook standhouders weer graag komen. We houden de prijzen aan van voor corona, want ook deze mensen hebben het flink voor hun kiezen gehad de afgelopen tijd.” Wat er op donderdagavond gaat gebeuren, wordt binnenkort duidelijk belooft de voorzitter.

Quote Iedereen staat te popelen om die ellendige coronaperi­o­de achter ons te laten. Joost van de Wouw, voorzitter Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel

120 vrijwilligers

Bij het Pleinfestival zijn in totaal 120 vrijwilligers betrokken en veel plaatselijke sponsoren. Volgens Van de Wouw heeft niemand het de afgelopen twee jaar laten afweten. ,,Niemand heeft gezegd: we hebben er geen zin meer in. Ook sponsoren bleven ons trouw. Iedereen staat te popelen om die ellendige coronaperiode achter ons te laten.”