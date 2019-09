Eindelijk woningbouw aan de Hogelandstraat

Update Hond die vrouw (75) aanviel in Waalwijk al langer agressief volgens buurt: ‘Al zeker zes andere bijtinci­den­ten’

15:59 WAALWIJK - De hond die dinsdagavond een 75-jarige vrouw aanviel in een parkeergarage in Waalwijk vertoont vaker agressief gedrag. Het dier viel de afgelopen maanden volgens buurtbewoners zeker zes keer een andere hond aan. Dat vertellen zij tegen deze krant. Volgens de eigenaar van de hond is dat niet het geval. De omwonenden vinden dat de Jack Russell niet goed is opgevoed.