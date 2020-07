Eindeloos veel weetjes over gemeente Heusden in de Wijkatlas. Maar wat moet je ermee?

HEUSDEN - Van de 16-plussers in Heusden doet 68 procent aan sport. Vier op de tien willen binnen vijf jaar verhuizen en wie vrijgezellen wil ontmoeten, maakt in Elshout de meeste kans. Maar wat heb je aan de bulk aan informatie uit de Wijkatlas? ,,Dit vindt de bevolking."

Hoe denken Heusdenaren over hun dorp of straat? Hoe kijken ze aan tegen veiligheid, openbaar groen, straatverlichting en de voorzieningen in het dorp? Denken ze hulp van buren en bekenden te krijgen als het nodig is? Scheiden ze hun afval, sporten ze, voelen ze zich eenzaam?

2777 inwoners

Allemaal vragen waarop 2777 inwoners via een enquête antwoord gaven. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies vertaalde die in de Wijkatlas 2020. Herpt, Hedikhuizen, Heesbeen en Doeveren zijn op één hoop gegooid. Giersbergen telt mee bij Drunen. Vlijmen en Drunen zijn ook nog eens opgesplitst in wijken.

De opvattingen van de Heusdenaren zijn aangevuld met tal van 'harde cijfers' over inwoneraantallen, bevolkingssamenstellingen, criminaliteit, gegevens van het CBS, woningcorporaties, UWV en lokale organisaties. Cijfers over bijstandsuitkeringen, inkomens, cursisten bij Het Pieck, kinderen met overgewicht enzovoort, enzovoort...

Verantwoord onderzoek

Deze bulk aan informatie is te vinden via de site van de gemeente. Een gedrukt exemplaar voor alle inwoners volgt nog. Leuk natuurlijk, zo'n schat aan informatie. Maar hoeveel waarde moet je eraan hechten? ,,Veel", stelt wethouder Mart van der Poel. ,,Dit is de mening van de Heusdense bevolking. Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, door heel veel mensen ingevuld. Wat op Facebook en andere social media wordt geroepen boeit mij niet zo. De Wijkatlas geeft objectieve informatie. Ook handig om signalen te toetsen."

Quote Wat op Facebook en andere social media wordt geroepen boeit mij niet zo. De Wijkatlas geeft objectieve informatie. Mart van der Poel, Wethouder

Maar kan een gemeente er ook iets mee? ,,Je kunt de informatie gebruiken om beleid te maken. Welke problemen spelen waar? Vaak heb je daar al wel een beeld van, maar nu kun je zien of een bepaald probleem bijvoorbeeld alleen speelt op wijkniveau, of in een hele kern. Moet je overál inzetten op aanpak van overlast, of misschien alleen in bepaalde dorpen of wijken? En dankzij de buurtmonitor kun je zien of je beleid resultaat heeft. Als je bezuinigt op groen en wegen, klagen ze in de volgende buurtmonitor daar dan over."

Welvarende gemeente

Ook Buurt Bestuurt kan er volgens Van der Poel voordeel van hebben. ,,Zij horen van alles over hun buurt. Nu kunnen ze kijken of die geluiden zijn te linken aan de info in de Wijkatlas."

Het algemene beeld? ,,Heusden is een welvarende gemeente. Met wijken die er bij ons als het 'slechtst' uitspringen, zou een grote stad blij zijn. Maar dat wil zeker niet zeggen dat hier alles koek en ei is. We hebben de plicht extra aandacht te besteden aan bepaalde wijken, kernen of problemen. Zo besteedden we een aantal jaren geleden via Hart voor Oudheusden op verschillende terreinen extra aandacht aan Oudheusden. Uit de nieuwe Wijkatlas blijkt dat we dat eigenlijk weer moeten doen."

Volledig scherm wijkatlas wonen © bd getty images Buurt krijgt 7,5. Gemiddeld dan Heusdenaren in alle kernen geven hun buurt gemiddeld een 7,5. Oudheusdenaren zijn met een 6,9 het minst tevreden, maar dat is altijd nog een stevige voldoende dus. De andere kernen krijgen tussen 7,4 en 7,6. Dat zijn allemaal wel algemene rapportcijfers. Vlijmenaren bijvoorbeeld waarderen het onderhoud aan de bestrating met een 5,8, maar zijn erg te spreken over de bereikbaarheid per auto. Elshouters zijn kritisch op de speelplekken in hun dorp; het aantal, de inrichting en het onderhoud krijgen slechts een 5,1. Ook vestingbewoners zijn weinig enthousiast over de speelplekken (gemiddeld een 5,5). De straatverlichting, kwaliteit van de riolering en de afvalinzameling krijgen in alle kernen een ruime voldoende.

Volledig scherm wijkatlas veiligheid © bd getty images Met voorrang aanpakken a.u.b. Gemiddeld krijgt ‘de buurt’ een 7,5. Maar er zijn best wat zaken die inwoners ‘met voorrang’ aangepakt willen zien. ‘Verkeer’ scoort vooral in Drunen-centrum en de wijken Braken-oost en Braken-west hoog. Ook in Vlijmen, Elshout, de vesting Heusden en in Haarsteeg zien inwoners genoeg verkeersproblemen. Na verkeer willen mensen meer aandacht voor ‘groen’. Dat ‘parkeren’ in de vesting Heusden door meer dan de helft van de inwoners als een urgent probleem wordt gezien, is geen verrassing. In Drunen-centrum en Haarsteeg scoort parkeren juist weer opvallend laag als probleem. Veel Elshouters (40 procent) vinden dat de kwaliteit van de bestrating te wensen overlast.

Volledig scherm wijkatlas overlast © bd getty images Oudheusden: minste inbraken Zowel gevoelens van veiligheid als de harde cijfers komen uitgebreid aan bod. Bijvoorbeeld over ‘woonoverlast’ (geluidshinder, conflicten, ongedierte), overlast door jeugd of vernielingen. Oudheusden scoort hierop slecht: 14,7 meldingen per honderd woningen. In Haarsteeg zijn dat er 9,8, in Vlijmen 9,1 en in de kleine kernen 3,5. Bij ‘jeugdoverlast’ telt Oudheusden de meeste incidenten (1,8 per honderd huizen), daarna Vlijmen (1,2) en Drunen (1,1). Oudheusden kent de minste woninginbraken, maar met Vlijmen en Drunen het meeste huiselijk geweld; in Elshout, Nieuwkuijk, Haarsteeg en de kleine dorpen zou dat laatste niet bestaan. Overigens zeggen harde cijfers niet alles over hoe mensen overlast ervaren.

Volledig scherm wijkatlas gezondheid © bd getty images Het leven krijgt zomaar een acht Inwoners van gemeente Heusden geven hun eigen leven gemiddeld een 8. Daarbij zijn weinig uitschieters. De marges liggen tussen 7,8 (Centrum Drunen en Venne-West) en 8,2 (Braken-Oost, Venne-Oost, Vijfhoeven en Vliedberg). De ‘eigen gezondheid’ scoort gemiddeld lager, maar nog altijd een 7,65. Ook daarbij geen uitschieters. Twee derde van de Heusdenaren voelt zich vrijwel nooit eenzaam. Nog eens 20 procent zelden. Ruim 2 procent van de mensen zegt zich vaak eenzaam te voelen. Dat zijn zo’n 925 mensen. Bijna 5400 mensen geven aan zich soms eenzaam te voelen. Vorig jaar ging de gemeente op basis van onderzoeken nog uit van een groep van tussen 1500 en 2000 eenzame mensen.