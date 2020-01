Eis 200 uur taakstraf na dodelijk ongeluk Almkerk: 'Ze had stapvoets moeten rijden‘

video Barbecuen met dj Gerard Ekdom in zijn Morgen Winter BBQ live vanuit de Efteling

17:00 KAATSHEUVEL - Zin in een ontbijtje van de barbecue? Gerard Ekdom trakteert aanwezige luisteraars vrijdag in zijn Morgen Winter BBQ. De populaire dj van Radio 10 is van 06.00 tot 10.00 uur in de Winter Efteling voor zijn uitzending.