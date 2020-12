Elf bewoners Jagershof vangen bot met kritiek op bouw woning Oudheusden

OUDHEUSDEN - Het verzet van bewoners van de Jagershof in Oudheusden tegen de bouw van een woning aan de Steenweg 7a in Oudheusden, vindt bij de gemeente Heusden geen gehoor. Vrijwel zeker stemt de politiek volgende maand bij hamerslag in met het plan.

Het huis moet komen in de tuin van de tandartsenpraktijk, aan Steenweg 7. Elf bewoners van de Jagershof, dat aan het perceel grenst, zien die bouw echter helemaal niet zitten, liet woordvoerder Nico van der Poel onlangs weten aan de Heusdense politiek.

Quote Monumenta­le bomen? Dat is een persoonlij­ke beleving van de omwonenden Kees van Bokhoven, wethouder gemeente Heusden

De elf hebben bezwaar tegen de kap van een aantal grote, in hun ogen monumentale bomen in de tuin. In die bomen zou bovendien een uilenfamilie huizen. Daarnaast vreest een aantal buurtbewoners voor verlies van privacy. Verder begrijpen de bezwaarmakers niet dat de uitrit van de nieuwe woning is gepland aan de Steenweg, tegenover de Herptseweg. ,,Dat is een gevaarlijk punt, er wordt hard gereden", aldus Van der Poel.

Burgemeester en wethouders hebben die argumenten eerder al weerlegd. ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan, er is goed naar het plan gekeken", aldus wethouder Kees van Bokhoven. Volgens hem is geen sprake van monumentale of beeldbepalende bomen. ,,Dit is een persoonlijke beleving van de waarde van de bomen", aldus de gemeente.

Aantasting woongenot

Kappen van enkele bomen ziet Heusden niet als een probleem. En wat betreft de uilen: uit onafhankelijk onderzoek blijkt volgens de gemeente dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden.

Heusden voorziet geen problemen met de uitrit op de Steenweg. Mochten mensen denken dat sprake is van planschade (aantasting privacy of waardevermindering van hun woning), dan kunnen ze een verzoek tot planschade indienen. Als die wordt toegekend, draait de indiener van het bouwplan daarvoor op.

Quote Elf bewoners van de Jagershof hebben er de grootste problemen mee. Waarom een huis prutsen in die tuin die niet zo groot is? Nico van der Poel, woordvoerder namens de bezwaarmakers

Heusden stelt overigens dat de andere woningen zover weg staan (vijftien tot 22 meter) dat geen sprake is van ‘onaanvaardbare aantasting van privacy en woongenot'. Dat bezwaarmakers vinden dat er geen noodzaak is het huis te bouwen, is volgens Heusden niet relevant.

Van der Poel riep de raadsleden nog op hun ‘verstand te gebruiken'. ,,Elf bewoners van de Jagershof hebben er de grootste problemen mee. Waarom een huis prutsen in die tuin die niet zo groot is.” Hij kreeg echter weinig bijval, besloten is op 15 december in principe zonder verdere discussie in te stemmen met aanpassing van het bestemmingsplan.