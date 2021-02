Elke arbeidsmigrant zijn eigen slaapkamer? ‘Bestaande vergunning blijft geldig’

WAALWIJK - Je slaapkamer delen met een of meer onbekenden. Arbeidsmigranten maken het volop mee. De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan dergelijke omstandigheden. Wat betekent dat voor huisvestinglocaties in De Langstraat?

Iedereen zijn eigen slaapkamer en niet meer wonen bij de baas. De Tweede Kamer stemde onlangs in met het zogenoemde Roemer-rapport. Als voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten zette Emile Roemer vijftig aanbevelingen op papier om de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.

Wat betekent dit voor de regio?

Iedereen zijn eigen slaapkamer, is zo’n aanbeveling waarmee minister Wouter Koolmees van de Tweede Kamer aan de slag moet. Van de grote campussen in De Langstraat voldoet alleen de nieuwe campus op bedrijventerrein Haven Zeven aan die eis. Dus wat betekent die aanbeveling voor de regio?

Vooralsnog niets, denkt de gemeente Waalwijk. ,,Eigenaren van bestaande locaties hebben al een vergunning en mogen hun pand volgens deze vergunning gebruiken", aldus een woordvoerder. ,,Juridisch kunnen we daar vermoedelijk weinig mee.”

Toch is het goed dat Den Haag serieus aan de slag gaat met beleid rondom huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten, vindt wethouder Thom Blankers van Heusden. In Nederland wonen en werken naar schatting 500.000 arbeidsmigranten en hun woon- werksituatie is lang niet altijd goed. ,,Ik ben benieuwd wat ze met alle aanbevelingen gaan doen.”

De Heusdense wethouder zal dan ook het eigen beleid weer eens tegen het licht houden. ,,Zijn we nog up to date?” Wat betreft de eigen slaapkamer in ieder geval wel, zegt Blankers. ,,Een persoon per kamer hebben wij nu al als uitgangspunt.”

Waalwijk hanteert de regel van maximaal twee personen op één kamer. ,,Maar als de eisen worden aangescherpt dan gaan wij ons beleid opnieuw bekijken”, aldus de woordvoerder. Ook de gemeente Loon op Zand wacht de nieuwe regelgeving af. ,,Tot die tijd kunnen we niets.”

Bed en baan

Roemer pleit in zijn rapport sterk voor scheiding van ‘bed en baan’, zodat arbeidsmigranten niet meer volledig afhankelijk zijn van hun werkgever. Wanneer een werkgever ook huisbaas is, levert dat soms schrijnende situaties op. Wie zijn baan verliest, wordt soms meteen ook zijn huis uitgezet. ,,Dat moeten we natuurlijk niet willen", zegt Blankers. Aan de andere kant gaat het bij veel bedrijven wel goed, stelt hij. ,,Er zijn ook bedrijven die het keurig voor elkaar hebben. En dan kan het ook voordelen hebben. Mensen wonen dan vaak dicht bij hun werk.”

Wanneer de aanbevelingen uit het Roemer-rapport omgezet zijn in daadwerkelijk beleid, is niet precies duidelijk. Het aanpassen van de regels wordt in ieder geval over de verkiezingen getild.