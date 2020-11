Ellende voor zijn of vertrouwen op gezond verstand? Heusden wikt en weegt over carbid

VLIJMEN - Carbidschieten in Heusden. Blijft het dit jaar bij de bestaande regels en wordt vertrouwd op het gezond verstand van de inwoners? Of kiest burgemeester Willemijn van Hees voor een ‘totaalverbod’ om eventuele overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen? Ze neemt volgende week een besluit.

Heusden is één van de gemeenten waar carbidschieten een traditie is. Niet alleen rond de jaarwisseling, maar bijvoorbeeld ook als mensen gaan trouwen.

In tegenstelling tot veel gemeenten die in hun APV een algemeen verbod hebben opgenomen voor carbidschieten, heeft Heusden juist bepaald dat carbidschieten áltijd is toegestaan. Met uitzondering dan van 31 december van twaalf uur 's nachts tot zes uur 's avonds. Vanaf 18.00 uur mogen de carbidbussen dus weer knallen.

Heusden mag zelf afweging maken

Hoewel traditie, is het carbidschieten de laatste jaren wel een aantal keren onderwerp van discussie geweest. Met name vanwege de overlast rond het Raadhuisplein in Drunen, en de problemen die BOA's en buurtpreventieteams daarbij ondervonden. Mede daarom besloot de politiek begin dit jaar om carbidschieten op oudejaarsdag tot 18.00 uur te verbieden. Winkelend publiek bijvoorbeeld heeft dan geen last.

Volledig scherm Heusden; Willemijn van Hees ; burgemeester; nieuw ; © Beeld Werkt Nu dit jaar een landelijk vuurwerkverbod geldt, bestaat de angst dat mensen overstappen op carbidschieten. Er komt geen landelijk verbod op dit alternatief, de bal ligt bij de veiligheidsregio's en de gemeente. De Brabantse Veiligheidsregio's hebben zich uitgesproken tégen carbidschieten; gemeenten waar het een traditie is, mogen zelf een afweging maken. Dus ook Heusden.

tekst gaat verder onder de foto

Volgens burgemeester Van Hees zijn er in feite twee mogelijkheden: of carbidschieten alsnog helemaal verbieden, waarbij het wel even de vraag is hoe dat juridisch geregeld moet worden.

Optie twee: de regels niet aanpassen, maar de zaak wel goed in de gaten te houden. Mocht het ergens echt gierend uit de klauwen lopen, dan kun je altijd nog ingrijpen is daarbij de redenering. Waarbij Van Hees wel bezorgd is over de handhavingscapaciteit. ,,Die zorgen zijn niet nieuw en dit jaar zeker niet minder, eerder groter.”

Quote We kennen inderdaad carbid­schie­ters die het al vele jaren keurig en verant­woord doen Willemijn van Hees, burgemeester Heusden

De meeste politieke partijen moeten intern nog overleggen, om daarna hun standpunt deze week aan Van Hees mee te delen. In de informatievergadering Bestuur bleek al wel dat de meningen verdeeld zijn, net als begin dit jaar. Al lijkt er een voorzichtige meerderheid om de regels te laten zoals ze zijn.

Voorstanders vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, ook al omdat zich tot nu toe geen ongelukken hebben voorgedaan. Hannie van den Dungen (Heusden één) zou het al een hele verbetering vinden als het carbidschieten alleen in het buitengebied toegestaan wordt, Marjo Stevens (GroenLinks) ziet het liefst een totaalverbod.

Van verschillende kanten werd gehamerd op goede communicatie en het vooraf betrekken van (ervaren) carbidschieters zelf. Van Hees: ,,We kennen inderdaad carbidschieters die het al vele jaren keurig en verantwoord doen.”