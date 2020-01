Ellende voorkomen door potje ‘waar alles uit betaald kan worden’

Soms moet je out of the box-denken, weten ze ook in Heusden. Met een deftiger woord: een maatwerkoplossing zoeken. Hoe je het ook noemt, het ‘persoonlijk passend pakket’ (ppp) is bedoeld om oplossingen te vinden voor mensen en gezinnen die in de problemen zitten. Er zíjn wel oplossingen voor die problemen, maar binnen de WMO of de regels van de jeugdhulp is geen enkele regeling waaruit die specifieke oplossing betaald kan worden.