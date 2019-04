Elske is helemaal Passion-fan: ‘Zo vroeg mogelijk in Dordt voor een goed plekje’

Het AD telt af naar The Passion in een interviewserie met mensen die iets bijzonders hebben met het paasevenement, dat op 18 april in Dordrecht plaatsvindt. Vandaag: Passion-fan Elske Bloem.

Haar plan voor die dag ligt al klaar. Met een vriendin reist ze 's ochtends in alle vroegte naar Dordrecht om een zo goed mogelijke plek te kunnen bemachtigen voor het livespektakel van The Passion. ,,Ik zit elk jaar aan de buis gekluisterd, maar nu ga ik het echt meemaken. Spannend, maar ik heb er heel veel zin in.''

De Nieuwendijkse 'moest' vroeger naar de kerk. ,,Dus zodra ik wat ouder werd, ging ik me er behoorlijk tegen afzetten'', herinnert ze zich glimlachend. Tot ze de eerste keer het paasverhaal zag in de versie van de Evangelische Omroep op televisie.

Combinatie

,,Het raakte me diep, de combinatie van het verhaal en de muziek. Ik zat echt met kippenvel voor de buis. Daarna ben ik me weer gaan bezighouden met het geloof. Op een manier van: wat betekent het voor mij en hoe sta ik in het leven rondom geloof?''

Elk jaar keek ze naar The Passion. ,,Het kwam er steeds niet van om ernaartoe te gaan, hoe graag ik het ook wilde. Het was te ver weg, er was iets met mijn werk of er kon niemand met mij mee. Dus je kunt je wel voorstellen hoe blij ik was toen ik hoorde dat The Passion naar Dordrecht kwam. Eindelijk een kans om het zelf mee te gaan maken.''

Bewustwording

Ze verwacht een avond vol 'bewustwording'. ,,Een gevoel van: dit is waar het in het leven echt om draait: geloof in alles, dankbaarheid en vertrouwen. Dat hoop ik straks te kunnen voelen.’’ In Dordrecht komt ze niet vaak. ,,Ik ben een paar keer op de kerstmarkt geweest, maar ik weet niet zo heel goed wat ik ervan kan verwachten, straks. Maar ik ga het straks allemaal gewoon beleven.''

Quote Eindelijk een kans om het zelf mee te gaan maken In het centrum van Dordt zal ze ook best even terugdenken aan de moeilijke momenten in haar leven, zegt ze. Waar ze een beroep deed op haar geloof. ,,Zes jaar geleden liep in een korte tijd mijn huwelijk stuk, kreeg ik mijn ontslag en moest ik mijn huis verkopen.’’



Ze zag het niet meer zitten, vertelt ze. ,,Ik wist echt niet hoe ik hier uit moest komen. Dit was ook de tijd dat ik echt gesmeekt heb. God, als u echt bestaat, help me dan in vredesnaam.''

Droom

Stukje bij beetje kwam haar leven weer op de rails. ,,Ik kreeg veel hulp uit onverwachte hoek. Zo werd mijn huis wel verkocht, maar mocht ik het gaan huren van de nieuwe koper. Heel bijzonder, omdat ik zo in staat werd gesteld om mijn eigen droom te gaan realiseren: een eigen logeerhuis voor kinderen met een beperking.

,,Om de ouders en de rest van het gezin wat lucht te geven, maar ook omdat ze hier met kinderen zijn zoals zij zijn. Er ontstaan vriendschappen en dat is prachtig om te zien. Het is hier echt een thuis voor ze, geen grote groepen, geen elke acht uur een ander gezicht. Elk weekend gaan we op pad, heel vaak naar de Efteling want ze hebben allemaal een abonnement. Of we gaan naar een dierentuin, zwemmen, bowlen. En heel soms doen we een weekend lekker niks, chillen in pyjama ook dat moet soms kunnen.''

Logeerhuis De Plataan bestaat inmiddels vijf jaar. ,,Elke dag leer ik van deze kinderen dat het leven eigenlijk heel makkelijk is.'' Op het huis van Elske staat een tekst om haar - en anderen - daar elke dag aan te herinneren: Je kunt alleen je rijkdom vergroten, door je begeerte te verminderen. Elske: ,,Kortom: wees blij met wat je hebt. Dat probeer ik te zijn, elke dag.''

Geloof