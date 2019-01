Emté Waalwijk wordt volgende maand een Jumbo, wat er met de Emté-filialen in Vlijmen en Kaatsheuvel gebeurt, is nog niet duidelijk

Woensdag 20 maart gaat de winkel weer open, maar dan als Jumbo. Jumbo en Coop namen vorig jaar 130 Emté-supermarkten over. 79 daarvan worden omgebouwd tot Jumbo, 51 tot Coop. In Sprang-Capelle en Drunen zijn de Emté-filialen inmiddels veranderd in Jumbo’s. Wat er met de supermarkten in Kaatsheuvel en Vlijmen gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ,,Daarover doen we nog geen mededelingen", aldus Jumbo.