En dan rijdt ineens het leger door de straat

Video Wie is de mooiste? Heusden, Woudrichem of toch nog een andere vesting­stad

10:04 HEUSDEN/WOUDRICHEM - Is Heusden de mooiste van het land? Of juist Woudrichem? Of.....? Hoe dan ook, beide strijden met nog 38 andere stadjes om de ANWB-titel ‘Mooiste vestingstad van Nederland’. ,,Ik zou op Heusden stemmen.” ,,Woudrichem is de mooiste.”