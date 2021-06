En dat is drie! Derde visarendkuiken kruipt uit het ei in webcam-nest van de Biesbosch

Coronahulp­fonds Loon op Zand bijna op: ‘Wie aanvraag wil doen, moet snel zijn’

1 juni KAATSHEUVEL - Ondernemers in de gemeente Loon op Zand die een beroep willen doen op het coronahulpfonds van de gemeente, moeten snel zijn. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen gehonoreerd, dat de ‘schatkist’ bijna leeg is. ,,De bodem is in zicht", zegt wethouder Frank van Wel. ,,Als het in dit tempo door gaat, is de pot aan het einde van volgende week leeg.”