En het hadden er nog een paar meer kunnen zijn ...

Waspik geniet weer van natuurpa­rel

16:03 WASPIK - Het was voor de inwoners van Waspik jarenlang een doorn in het oog: het wandelpark aan de Oudestraat naast de Algemene Begraafplaats. Ook voor de gemeente Waalwijk had het terrein geen prioriteit, waardoor het onderhoud de afgelopen jaren minimaal was. De voormalige wildernis is nu weer een natuurlijke parel.