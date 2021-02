En opeens koopt een museum in China ál je kunst: ‘Ik heb staan janken, dit is ongelooflijk’

Erik van Heesbeen promoveert ‘thuis’ in Waalwijk op Parkin­son-onderzoek

2 februari WAALWIJK - In coronatijd gaat alles anders, dus ook promoveren. Waalwijker Erik van Heesbeen promoveert woensdag niet in de grote zaal van de Universiteit van Amsterdam, maar in het, nu gesloten, Museum Buitenlust in Waalwijk.