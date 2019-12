En weer gaat een ‘jonkie’ de VVD IN Heusden leiden

VLIJMEN/DRUNEN Bram Lommers (29) volgt per 1 januari Carola Couwenberg op als fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Heusden. De Drunenaar is sinds 2018 raadslid voor de liberalen, daarvoor was hij vier jaar fractieondersteuner.

Bij het begin van deze raadsperiode was al min of meer de afspraak gemaakt dat er een wisseling van de wacht zou plaatshebben. ,,Maar zowel ik als Cindy Loch zijn nieuw als raadslid. Vandaar dat ik even warm wilde draaien”, stelt Lommers. Couwenberg blijft raadslid.

Volledig scherm Burgemeester Hanne van Aart. © Foto Pix4Profs/Jan Stads

De VVD in Heusden heeft een traditie met jonge raadsleden die fractievoorzitter worden. Zo gingen Hanne van Aart en meer recent Thom Blankers Lommers voor. De eerste is inmiddels na een wethouderschap in Heusden, burgemeester in Loon op Zand.

Blankers is nu wethouder in Heusden. Of Lommers ook dergelijke ambities heeft? ,,Vooralsnog zeker niet nee, maar zeg in de politiek nooit nooit.” Lommers werkt als projectleider bij Mourik Infra in Groot-Ammers.

Volledig scherm Wethouder Thom Blankers. © Paul Engelkes/ gemeente Heusden

‘Ik ben meer recht voor z'n raap’

Lommers zegt niet van plan te zijn veel dingen anders te gaan doen dan nu gebeurt. ,,Misschien dat Carola Couwenberg wat diplomatieker is, ik ben meer recht voor z’n raap. Een beetje reuring mag best, zolang het maar op de inhoud is en niet op de persoon. Je mag gerust zeggen als je het niet met elkaar eens bent, dat zorgt voor discussie. Als de sfeer maar goed blijft.”