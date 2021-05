En wéér is Waalwijk-Tilburg dé logistieke hotspot: regio is voor derde keer op rij de beste

Beloning

Waalwijks wethouder Ronald Bakker is blij met titel nummer drie. Het is volgens hem de beloning voor de jarenlange, gezamenlijke inzet van overheid, ondernemers en onderwijs in Midden-Brabant. ,,Via Midpoint Brabant hebben we hier met z’n allen jarenlang structureel aan gewerkt", stelt hij. In Waalwijk staat op logistiek gebied ook nog heel wat te gebeuren, zoals de uitbreiding van bedrijventerrein Haven.