Energiereus of niet, Drunenaar houdt niet van misleidende reclame. En krijgt gelijk

‘Niet dezelfde fout maken. Plan De Voorste Venne nu wél laten toetsen’

6:03 VLIJMEN/DRUNEN - Heusden gaat niet over één nacht ijs bij het maken van plannen hoe het verder moet met De Voorste Venne in Drunen. De politiek wil met een goed plan komen, om te voorkomen dat opnieuw forse tekorten ontstaan in de exploitatie, of dat er onduidelijkheid is over de ambities van het cultureel centrum.