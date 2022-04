Energietoeslag van 800 euro: wie in De Langstraat krijgt die toeslag en wanneer staat het op de rekening?

Pauline van den Tol met lintje uitge­zwaaid als raadslid van Altena

ALMKERK - In de raad van Altena is dinsdagavond afscheid genomen van tien raadsleden. Pauline van den Tol-de Weer (fractie PvdT) werd bij die gelegenheid koninklijk onderscheiden. Zij werd lid in de Orde van Oranje Nassau.

30 maart