‘ENG’ of ‘BENG’? Heusden kijkt later wel

VLIJMEN - Wat gaat het worden? 'ENG' of 'BENG'? Het antwoord op de vraag hóe energiezuinig basisscholen in de gemeente Heusden na een grote opknapbeurt of nieuwbouw precies moeten zijn, wordt niet vooraf al gegeven. Dat gebeurt pas later, en per school. Geld zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Volledig scherm Louise van der Heijden (Heusden Transparant). © gemeente Heusden De gemeente Heusden heeft ambitieuze plannen met haar basisscholen. De komende zes jaar staan tien scholen op de nominatie om opgeknapt of gerenoveerd te worden, of complete nieuwbouw te krijgen. Het laatste geldt bijvoorbeeld voor De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden, waarvoor de plannen volop in voorbereiding zijn. Al met al zijn er vele miljoenen mee gemoeid.

Een hele klus, de reden waarom Louise van der Heijden (Heusden Transparant) zich onlangs in de raadsvergadering bezorgd afvroeg hoe wethouder Mart van der Poel alles 'in goede banen gaat leiden'. Hij erkende dat het een hele kluif zou worden.

,,We gaan samen met scholenstichting Scala goed kijken hoe we de vaart erin houden." Toen dat niet iedereen overtuigde, voegde Van der Poel toe dat de ervaringen die worden opgedaan met De Dromenvanger en De Leilinde, voordeel moet opleveren bij nieuwe projecten.

ENG of BENG

De vraag hoe energiezuinig scholen moeten worden, levert al enige tijd de nodige discussie op. In principe kiest Heusden voor ENG: (helemaal) energieneutraal. Het alternatief is BENG: bijna energieneutraal. Probleem is dat niemand precies weet wat het verschil in de praktijk inhoudt. Wel is berekend dat het verschil voor de twee Oudheusdense scholen zo'n 3 ton is.

Maar dat zegt nog niets over de kosten voor andere scholen, zeker niet als het gaat om renovatie of een opknapbeurt. Als de school na zo'n klus ook energieneutraal moet zijn, zou dat zomaar eens veel duurder kunnen zijn. Daarom willen verschillende politieke partijen de keuze voor ENG of BENG pas maken als er een concreet plan voor een bepaalde school ligt. Van der Poel zegde dat toe. Van een carte blanche zal dus geen sprake zijn.

Quote Scholen zijn wettelijk niet verplicht een bijdrage te betalen aan het energiezui­nig maken van de gebouwen. En ze vragen zich ook af of de besparin­gen wel zullen opwegen tegen de extra kosten van onderhoud Mart van der Poel, wethouder gemeente Heusden

De wens van de politiek dat een school bij een upgrade of renovatie 'een wezenlijke bijdrage' betaalt aan de energiemaatregelen omdat de energierekening omlaag gaat, blijkt ijdel. Scholen zijn wettelijk niet verplicht een bijdrage te betalen aan het energiezuinig maken van de gebouwen. ,,En de scholen vragen zich ook af of de besparingen wel zullen opwegen tegen de extra kosten van onderhoud."