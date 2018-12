‘Enorm zwaar vuurwerk’ in auto van man uit Woudrichem

Nieuw­jaarstra­di­tie in Veen gaat door: opnieuw auto midden in centrum Veen afgebrand

30 december VEEN - Weer is er een auto aangestoken in het centrum van Veen. Zondagavond rond 21.26 uur is een auto volledig afgebrand op de Witboomstraat. De politie gaat uit van brandstichting door vuurwerk dat in de auto is gegooid. Rondom de jaarwisseling branden auto's in het centrum van Veen geregeld af.