Enorme partij drugs gevonden in Nieuwendijk, politie gaat uit van distributiecentrum

Vliegende start nieuw seizoen Theater De Leest

13:56 WAALWIJK - In twee weken tijd heeft Theater De Leest in Waalwijk 22.000 kaarten verkocht voor het nieuwe theaterseizoen. Voorstellingen van bijvoorbeeld Peter Pannekoek, Waylon, Fred van Leer, Daniël Arends en Martijn Koning waren in een mum van tijd uitverkocht.