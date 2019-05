Enorme partij drugs in Nieuwendijk: verdachte (21) opgepakt: 'Een van de grootste vangsten dit jaar’

NIEUWENDIJK - In een bedrijfspand aan de Rijksweg in Nieuwendijk is woensdagmiddag een enorme partij drugs aangetroffen. Het gaat volgens de politie om een van de grootste drugsvangsten van dit jaar in Brabant. Er is voor ongeveer 200 kilo aan MDMA, xtc en amfetamine gevonden.