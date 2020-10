Enthousiasme over idee gratis mondkapjes bij winkels; gemeente Heusden betaalt

Oproep SP aan minister: ‘Doe iets aan erbarmelij­ke situatie arbeidsmi­gran­ten’

6 oktober WAALWIJK - Het kan volgens de SP zo niet langer met de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige Hotel Friends in Waalwijk en op Europarcs Resort Kaatsheuvel (voorheen Droomgaard) in Kaatsheuvel. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk roept minister Wouter Koolmees op iets te doen aan de in zijn ogen erbarmelijke situatie.