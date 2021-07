Er is één ding wat ik nooit zou willen missen...

De tevreden lach op het gezicht van Jan Geven (66) is onbetaalbaar. Een half uur te vroeg is hij al met zijn scootmobiel naar de verharde visplek aan het Drongelens Kanaal in Waalwijk gereden. Want het is weer dinsdag, visdag. Na een verloren jaar wegens corona-perikelen kan het weer, vissen met de mannen van hengelsportvereniging Maar Geduld Hebben.