‘Er komen geen gouden kranen of zo’. Ook nieuwbouw SC Elshout fors duurder door stijgende bouwkosten

Dat half miljoen komt op het bordje van de gemeente Heusden. De kersverse wethouder Martijn van Esch (DMP Heusden), die zowel sport als financiën in zijn portefeuille krijgt, waarschuwde in het verleden als raadslid nog wel eens voor alsmaar stijgende uitgaven. Zijn woorden ‘een tonnetje hier, een tonnetje daar’ werden een gevleugelde uitdrukking. Maar in dit geval ziet hij weinig andere mogelijkheden dan de gemeenteraad voor te stellen met extra geld over de brug te komen. ,,We hebben echt kritisch gekeken naar versoberingen, besparingen of andere manieren om de kosten te drukken.”