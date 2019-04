Er staat niet altijd ‘n paard in de hal van De Paardenvriend

7 april en 29 juni staan in de agenda van Mirjam Klerx en Colina Maas omcirkeld. Zij zijn beheerder van de accommodatie van De Paardenvriend in Waalwijk. Ze moeten die twee dagen samen met vrijwilligers aan de bak in de overdekte rijhal. In april is er een grote rommelmarkt, op touw gezet door kringloopwinkel Fabriek Ludiek. En in juni gaat de pony- en rijvereniging oude mensen een leuke dag bezorgen.