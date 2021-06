‘Er was wél verzoek voor straatnaam Loek van Zon, Maar hij was niet in Vlijmen geboren’

Cor sneuvelde tijdens de Duitse inval: ‘Hij hoort bij een vergeten groep, die meer aandacht verdient’

31 mei VLIJMEN/DRUNEN - Ine Kuijs merkte het bij het vorderen van de jaren meer en meer: haar inmiddels overleden partner Cor van Zon sprak steeds vaker over de oorlog. En met name over zijn vader, die in mei 1940 als soldaat sneuvelde bij de Duitse inval. ,,Die groep, vaak jonge soldaten is min of meer in de vergetelheid geraakt.” De Drunense wil dat er meer aandacht voor komt, óók in de gemeente Heusden.