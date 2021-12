Ere-voorzitter Janthijs de Fijter van Achilles Veen overleden

Ouderen staan koukleu­mend in de rij voor booster­prik, GGD belooft tent tegen de regen

WAALWIJK - Veel ouderen stonden woensdag in een lange rij in de kou en regen te wachten voor de grote priklocatie in Waalwijk. Tot grote ergernis van wachtenden, veelal oudere mensen met een broze gezondheid. De GGD komt met maatregelen: een tent is in aantocht.

1 december