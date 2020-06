Ergernis over overvolle containers en zwerfvuil: ‘Zijn ze de weg naar het milieustation kwijt geraakt?’

Eerste speciale an­ti-wolvenhek op Bosch grondge­bied. ‘De wolf is vermoede­lijk al richting Drunense Duinen’

14:22 DEN BOSCH/BOKHOVEN - De jonge wolf die recent in de gemeente Heusden liep is vermoedelijk al weer verder getrokken, maar je weet het als schapenhouder natuurlijk nooit. En dus koos een schapenboer in Bokhoven eieren voor zijn geld en liet de wei langs de Bokhovense Maasdijk voorzien van een speciale afrastering, een wolf fence.