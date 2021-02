Erik van Heesbeen promoveert ‘thuis’ in Waalwijk op Parkinson-onderzoek

Waalwijkse Cultuur­quiz lijkt blijvertje: zaterdag tweede editie

28 januari WAALWIJK - Geïnteresseerd in kunst en cultuur én in Waalwijk? Dan is zaterdag wellicht de Waalwijkse Cultuurquiz een idee. Het Kunstencentrum in Waalwijk houdt de quiz voor de tweede keer. En bij voldoende deelname is het een blijvertje. In ieder geval zolang er corona is.