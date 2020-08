Ernstig ongeluk in Oudheusden: auto op kop tegen boom

Van Waalwijkse rijlaarzen voor de Oranjes tot de schoenen van Johan Cruijff

16:33 WAALWIJK - Elke dorp of stad heeft ze wel. Een familie die een dorp al jarenlang kleur geeft. Omdat ze er al generaties lang wonen of omdat ze overal bij betrokken zijn. Deze week: familie Duquesnoy uit Waalwijk met een lang verleden in de schoenenindustrie. Van rijlaarzen voor prinses Beatrix tot de schoenen van Johan Cruijff.