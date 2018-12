Ernstige brandwonden of niet... Waalwijkse stadsbrouwer Gilian laat zich niet kisten

Het moment dat het helemaal mis gaat; 14 mei 2018, een uurtje of drie. Het is de eerste schooldag van zijn oudste dochter Katinka. Gilian van der Schans (37) is bier aan het brouwen. In januari is hij samen met zijn vriendin Annemiek Legerstee (34) Stadsbrouwerij Sint-Crispijn in Waalwijk begonnen ... 2018 moet dus hún jaar worden.