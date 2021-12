Erwin Cootjans van Nunner Logistics reist door heel Europa voor zijn distributiecentra. Zijn metgezel? Mechelse herder Tess

Een hondenleven in Nederland bestaat in de regel uit languit liggen in een mand, een bak eten en water ernaast. Drie keer per dag een ommetje maken. En als je geluk hebt mag je een keer jakkeren door de bossen. Dan heeft Tess het een stuk beter getroffen bij haar baas Cootjans. De 8-jarige Mechelse herder komt regelmatig in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Tsjechië. En in Nederland is ze soms in Drunen, bij Nunner Logistics. Te danken aan haar baasje: Erwin Cootjans is directeur-eigenaar van het bedrijf. Nunner heeft vestigingen in twaalf Europese landen en China, dus is hij veel onderweg. Nagenoeg altijd met de auto, dus gaat ze mee.