Esmeralda Schütz op tweesprong

WAALWIJK - In Theater De Leest wordt in februari de muziektheatervoorstelling 'Heen en terug, alstublieft...' opgevoerd. Daarin speelt Esmeralda Schütz verschillende rollen. Als pianiste, als zangeres, als actrice. Ze wil meer. ,,Mijn grenzen verleggen, letterlijk en figuurlijk."

In supermarkten klinkt altijd muzak. Muziekbehang, dus oppervlakkig en zachtjes. Bij de Jumbo aan de Aalbersestraat in Drunen zou het op zaterdag ook anders kunnen. Tussen de schappen door luisteren naar Esmeralda Schütz, die aria's van Debussy over het winkelend publiek uitstrooit.

De kans op waardering is groot, ze heeft een prachtige stem. Maar ja, van winkelen komt dan niet veel terecht. En daar zit de familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo, misschien niet op te wachten.

Werken in de supermarkt, dat doet 30-jarige Drunense die op het conservatorium in Utrecht een klassieke zangopleiding volgde, niet uit weelde. ,,Soms heb ik projecten klassieke en lichte muziek. En ik dirigeer een koor", zegt Schütz, ,,maar het is als freelancer lastig om voldoende opdrachten te krijgen om van rond te komen."

Verhuizing

Toch neemt ze binnen afzienbare tijd afscheid van de koeken, de chips, de kaas en de vleeswaren. Ze wil in Gent gaan wonen. ,,Mijn grenzen verleggen, letterlijk en figuurlijk. Nu blijf ik te veel in hetzelfde kringetje hangen."

Ze had dé culturele hotspot van Nederland op kunnen zoeken, Amsterdam. ,,Ik heb er gewerkt, bij Madame Tussauds. Ik houd niet zo van Amsterdam."

Gent is ook met cultuur doordesemd. Dat was niet de reden om voor deze stad te kiezen. ,,Ik heb er al eerder gewerkt. Samen met Peter Marichael heb ik in een van de mooiste theaters van Gent de muziektheatervoorstelling 'Heen en terug, alstublieft...' opgevoerd, waarbij het script is geschreven door zijn zoon."

Verlengstuk

Die voorstelling wordt op zaterdag 16 februari opgevoerd in de Thermaflexzaal van Theater De Leest in Waalwijk. De geboren en getogen Drunense kwam met Marichael in aanraking toen ze door een Belgische site met culturele vacatures scrolde. ,,Hij zocht iemand die kon zingen, pianospelen en acteren. Ik doe het allemaal, dus heb ik gereageerd."

De witte en zwarte toetsen vormen al ruim twintig jaar een verlengstuk van haar leven; acteren is een andere passie. Ook op dat vlak heeft ze al meters gemaakt. ,,Samen met Iris van 't Veer heb ik de opera Le Nozze di Figaro bewerkt. Figaro, de bruidegom van Susanna hebben we eruit gelaten. Daardoor veranderde het hele plot. Ja, het werd heel goed ontvangen door het publiek. Figaro schrappen heiligschennis? Nee hoor, als je opera's bewerkt kan en mag heel veel."

Quote In België zet ik alles opnieuw in de steigers Esmeralda Schütz

Het idee om Drunen voor Gent te verruilen - ,,Nee, woonruimte heb ik nog niet" - is ook ingegeven doordat ze andere wegen wil bewandelen. ,,Ik heb veel nummers geschreven, maar daar heb ik nog te weinig mee gedaan. Dat moet een keer gebeuren, kijken hoe de rol van singer-songwriter uitpakt. Dus op dat vlak wil ik ook een nieuwe start maken. Een andere omgeving helpt daarbij, denk ik. Natuurlijk, het is spannend. In België zet ik alles opnieuw in de steigers."

Eerst wil Schütz met 'Heen en terug, alstublieft...' theaterminnend De Langstraat een mooie avond bezorgen. ,,In België kregen we enthousiaste reacties. Vanwege de prachtige muziek van onder anderen Ramses Shaffy, Herman van Veen en Charles Aznavour die door het verhaal is verweven. En het verhaal zelf zuigt het publiek mee in het absurde om ze daarna heerlijk achterover te laten leunen en te genieten van een mooie melodie."