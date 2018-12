Eugenie Roeling-van Meerendonkl uit Heusden is honderd jaar en krijgt eigen bankje

Het bankje is geplaatst in een hofje aan de Rooijackersdreef, gelegen nabij de aanleunwoning van de honderdjarige. Bijzonder is dat de positief ingestelde en vrolijke Eugenie geen enkel medicijn gebruikt en vitaal is.”Ik beweeg veel, ga met mijn rolator of scootmobiel naar de supermarkt en kook zelf. Tijdens de feestelijke in gebruikname van het bankje waren er warme woorden van de burgemeester. Ook werd zij door Paul van Hulten, voorzitter van de KBO Drunen, met bloemen, in het zonnetje gezet.

Eugenie Roeling-Van Meerendonk komt uit een Tilburgs gezin van acht kinderen, vanwie zij de oudste is. “Van studeren was geen sprake want ik moest mijn moeder in het huishouden helpen. Veel later heb ik mijn schildertalenten via de Kunstacademie verder kunnen ontwikkelen”. Verschillende olieverfschilderijen zijn daarvan het resultaat. Ook was ze actief bij het borduren van Rooms Katholieke kerkelijke gewaden. Nadat haar man overleed hertrouwde ze ,na bemiddeling van de pastoor,en vestigde zich in Drunen.