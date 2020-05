Even geen verf, maar desinfectiemiddel bij DSM Waalwijk

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

11:46 Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. Maandag kreeg een man die eerder betrokken was bij de diefstal van vogels uit Avifauna een boete van 750 euro, waarvan 250 euro voorwaardelijk.