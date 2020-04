Even naar de carwash om nooit meer thuis te komen: Drunen hangt vlag halfstok

Jongen (17) uit Waardhui­zen rijdt veel te hard door Almkerk: rijbewijs kwijt

13:54 Een minderjarige jongen (17) uit Waardhuizen is aangehouden in Sleeuwijk omdat hij even daarvoor met zo'n 100 kilometer per uur over de Woudrichemseweg in Almkerk reed. Dat deed hij in een auto met een zogenaamde landbouwstatus. Zo'n voertuig mag maximaal 45 per uur. Ook zijn 16-jarige bijrijder uit Almkerk moest mee naar het bureau.