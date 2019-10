Even wennen na exit rookruimtes: 'Dit lijkt op horeca pesten’

Waalwijkse burgemees­ter: ‘Strijd tegen drugs is dweilen met de kraan open’

8:57 WAALWIJK - Het éne na het andere ‘drugspand’ wordt gesloten. Ook in Waalwijk is het dweilen met de kraan open. Dat concludeert burgemeester Nol Kleijngeld. Maar dat betekent niet dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit opgeeft. ,,Dit is nog altijd beter dan de boel te laten overstromen.’'