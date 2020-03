Evenement ‘In het wiel van’ sneuvelt ook: 'Besluit met pijn in ons hart’

We kiezen er met pijn in ons hart voor om het evenement nu al te annuleren.

De strenge corona-maatregelen gelden tot en met 6 april, maar de kans is groot dat die termijn verlengd wordt. ,,Ons evenement vindt kort na die datum plaats", aldus Esther Vroegh van het Marianne Vos Wielerfestival. ,,Het is bijna onmogelijk om in die korte periode nog te anticiperen op eventuele maatregelen die genomen gaan worden. We kiezen er daarom -met pijn in ons hart- voor om het evenement nu al te annuleren. De deelnemers krijgen uiteraard hun inschrijfgeld terug.”