Exclusief: de Drunen-sneaker, en nog goed voor de horeca ook

Passen, of niet passen

Hoe je aan een exclusieve Drunense sneaker komt? Wie honderd procent zeker is van z'n maat, kan direct een bestelling doen op de site van Het Lokaal in Drunen. Wie toch wat twijfelt, zeker omdat de schoenen in vier breedtematen leverbaar zijn, kan ook eerst even passen; op zaterdagen bij Het Lokaal (tussen 12.00 en 16.00 uur), nadat eerst een afspraak is gemaakt. Is de maat vastgesteld, dan gaat de opdracht naar Van Drunen Schoenfabriek.