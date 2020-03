Excuses aan SLEM-bestuur? Waalwijk zou niet weten waarom

Het college vindt niet dat het de bestuursleden in een kwaad daglicht stelde na het faillissement, zoals de oppositiepartijen D66, SGP en PvdA stellen. De drie partijen drongen eerder aan op openlijke excuses.

Volgens de partijen geeft het faillissementsverslag van curator Hans Alberts daar alle aanleiding toe. Eén van de conclusies is dat er bij SLEM geen sprake was van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen.

Forse tegenvaller

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat het doek viel voor stichting SLEM. Om de kosten binnen de perken te houden, greep de gemeente in. Ze nam afstand van de opleidingstak van het schoenen- en ledercentrum en ging alleen met het museum verder. Het bestuur trok daarna de stekker er uit en vroeg het faillissement aan. Het leverde de gemeente uiteindelijk een financiële tegenvaller van minstens 636.000 euro op.

De curator stelt in zijn verslag dat de stichting niet meer levensvatbaar was, omdat ze niet of te weinig subsidies kreeg. ,,Met name de gemeente en de stichting hadden verschillende visies op de taken en de rol van de stichting", luidt zijn conclusie.

Het college spreekt dit niet tegen, zo blijkt uit antwoorden op vragen van de drie oppositiepartijen. Maar voegt daar wel iets aan toe.

,,De stichting had zelf in haar exploitatie een substantieel incidenteel en structureel tekort opgebouwd", stelt het college. ,,De gemeente heeft deze tekorten niet met extra subsidie af willen dekken. Als gevolg van deze subsidie-afwijzing heeft het museumbestuur voor twee stichtingen faillissement aangevraagd."

Verwijtbaar gedrag?

Eerder liet wethouder John van den Hoven weten zeer kritisch naar de rol van het voormalige SLEM-bestuur te kijken. Zo zouden bestuursleden opgestapt zijn zonder een goede overdracht en was de financiële positie van SLEM nog beroerder dan gedacht.

Uit onderzoek moest blijken of er sprake was van verwijtbaar gedrag. Uiteindelijk is besloten om geen aansprakelijkheidsprocedure te starten.

Volgens de drie oppositiepartijen had het college terughoudend moeten zijn met de 'verdachtmakingen', vooral omdat het toenmalig SLEM-bestuur zich niet publiekelijk kon verdedigen. Maar in de ogen van burgemeester en wethouders gingen ze zorgvuldig te werk, was hun toon zakelijk en genuanceerd, zonder verdachtmakingen.

Quote Wij gaan er vanuit dat de curator de belangen van de schuldei­sers zorgvuldig dient College Waalwijk

SGP, D66 en PvdA vragen zich af of het college de eindconclusie van de curator deelt dat er bij SLEM geen sprake was van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatigheid.