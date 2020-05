Excuses op zijn plek voor burgemeester die fout was in de oorlog

'Ik beschouw de gemeente als een groot gezin.' Het is burgemeester Van der Lely die dit zegt bij zijn aantreden in 1925 als burgemeester van Woudrichem. Maar was hij in de praktijk echter wel de burgemeester van alle Woerkummers? In een uitgebreide, uitvoerig gedocumenteerde publicatie komen de onderzoekers Raoul Nijst en Bert van Straten tot de conclusie dat dit niet zo was. ,,Joodse Woerkummers kregen in de Tweede Wereldoorlog van hem niet dezelfde bescherming als andere inwoners. Want hij heeft zonder enige terughoudendheid de nazi's ondersteund en een rol gespeeld bij de registratie, isolatie en deportatie van de Joodse families Benjamins en J. Hertzberger. Ook heeft hij een actieve rol gespeeld in de onteigening en beroving van deze families."