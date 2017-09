Experiment met de bijstand: doet Waalwijk ook mee?

De partij trok gisteren bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel. ,,Ook in Waalwijk is er een grote groep bijstandsgerechtigden, die niet of nauwelijks aansluiting vindt op de arbeidsmarkt." D66 wil weten of het college van Waalwijk bereid is om ook deel te nemen aan het project en of de raad hier binnenkort een voorstel voor kan verwachten?