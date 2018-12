Expositie van de jongste kunstenaars van Waspik

De cursus ging eind oktober van start. Geertje Naalden uit Waspik sprak vrijdagavond haar trots uit over de kunstwerken die haar leerlingen in deze periode hebben gemaakt. In de eerste les inventariseerde ze de interesses van de cursisten waarna er vooral met verf gewerkt werd. "In zes lessen hebben we geoefend met verschillende materialen en technieken: potloden, zwart wit, fantasiedier op hout, realistisch en portret", vertelt Geertje. "De kinderen zijn vol overgave aan het werk gegaan en dat heeft geresulteerd in hele mooie kunstwerken."